Futbol Mehmet Aurelio Fenerbahçe'de resmen göreve başladı

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'de resmen göreve başladı

Futbol

Mehmet Aurelio Fenerbahçe'de resmen göreve başladı

Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil etti. Eski oyuncusuyla antrenör olarak anlaşan Fenerbahçe, bu haberi resmi açıklamayla duyurdu.

25 Mayıs 2020, Pazartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa ve Göztepe'de Önder Özen'in yardımcılığını yapan Aurelio, Sakaryaspor'da o dönem göreve getirilen Tuncay Şanlı'nın da yardımcılığını yapmıştı Brezilyalı isim daha sonra Çorumspor'da teknik direktör olarak görev yaptı.

Resmi açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"

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