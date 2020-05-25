Mehmet Aurelio Fenerbahçe'de resmen göreve başladı
Fenerbahçe, Mehmet Aurelio'yu teknik ekibe dahil etti. Eski oyuncusuyla antrenör olarak anlaşan Fenerbahçe, bu haberi resmi açıklamayla duyurdu.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 14:38 Son Güncelleme:
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Kasımpaşa ve Göztepe'de Önder Özen'in yardımcılığını yapan Aurelio, Sakaryaspor'da o dönem göreve getirilen Tuncay Şanlı'nın da yardımcılığını yapmıştı Brezilyalı isim daha sonra Çorumspor'da teknik direktör olarak görev yaptı.
Resmi açıklama şöyle;
"Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, Futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır.
Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio’ya camiamıza tekrar hoş geldin diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"