Mehmet Ekici sakatlandı

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mehmet Ekici’nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR’ı) sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA