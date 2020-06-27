Futbol Mehmet Ekici sakatlandı

Mehmet Ekici sakatlandı

Futbol

Mehmet Ekici sakatlandı

Süper Lig´in 29´uncu haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor´u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe´de, mücadelede sakatlanarak 76´ncı dakikada yerini Tolgay Arslan’a bırakan Mehmet Ekici´nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

27 Haziran 2020, Cumartesi 23:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mehmet Ekici’nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR’ı) sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA

Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Janet Huvaj
Ronaldo ada satın aldı mı, Messi uzaylı mı?
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fenerbahçe Sinan Gümüş için Genoa'nın kapısını çaldı