Ekonomi Mehmet Muş Ticaret Bakanı oldu

Mehmet Muş Ticaret Bakanı oldu

Ekonomi

Mehmet Muş Ticaret Bakanı oldu

Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı'na Ruhsar Pekcan yerine, Mehmet Muş atandı.

21 Nisan 2021, Çarşamba 01:57 Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın görevine son verildi, yerine Mehmet Muş atandı.

Mehmet Muş kimdir?

Mehmet Muş,1 Mayıs 1982 tarihinde Sürmene, Trabzon'da dünyaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili. Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM’ de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu. NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği’nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Numan Kurtulmuş'un Başbakan Yardımcılığı görevine atanmasından sonra, 27 Ağustos 2014 tarihinde yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Kongresinde Ekonomiden sorumlu AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Genel Kurulunda yeniden AK Parti MKYK üyeliğine seçilmiştir.

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