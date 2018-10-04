Mehmet Topal 500 peşinde

Fenerbahçe’nin kaptanlarından biri olan 32 yaşındaki futbolcu için bu akşamki maçın ayrı bir önemi var.

Mehmet Topal, Trnava karşısında görev yapması halinde, kulüp kariyerinde 500. kez sahaya çıkmış olacak.

Tecrübeli futbolcu 2. Lig’de Dardanelspor forması giydikten sonra Galatasaray ve Valencia’da görev yapmıştı. Topal, 2012 yılından beri Sarı- Lacivertliler’de 262 karşılaşmada görev yaptı.

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