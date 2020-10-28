Futbol Mehmet Topal Avrupa’da 'dalya' dedi

Mehmet Topal Avrupa’da 'dalya' dedi

Futbol

Mehmet Topal Avrupa’da 'dalya' dedi

Medipol Başakşehir’de Paris Saint-Germain karşısında ilk 11 başlayan Mehmet Topal, Avrupa kupalarındaki 100. karşılaşmasına çıktı.

28 Ekim 2020, Çarşamba 22:06 Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de Mehmet Topal Avrupa’da dalya yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, Paris Saint Germain müsabakasına ilk 11’de başlayarak Avrupa’da 100. mücadelesinde forma giymiş oldu.

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Deneyimli futbolcu daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve İspanya La Liga’da da Valencia forması giymişti.

İSTANBUL (İHA)


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