Mehmet Topal Avrupa’da 'dalya' dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan Medipol Başakşehir’de Mehmet Topal Avrupa’da dalya yaptı. 34 yaşındaki futbolcu, Paris Saint Germain müsabakasına ilk 11’de başlayarak Avrupa’da 100. mücadelesinde forma giymiş oldu.

Deneyimli futbolcu daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve İspanya La Liga’da da Valencia forması giymişti.

İSTANBUL (İHA)







