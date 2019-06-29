Mehmet Topal bombası! Görüşmeler başladı

Son olarak kadrosuna Bursaspor’dan Furkan Soyalp’i katan Başakşehir, transferde ses getirecek bir hamle için düğmeye bastı. Turuncu-Lacivertliler’de Mahmut Tekdemir’den stoper olarak faydalanmak isteyen teknik direktör Okan Buruk’un şampiyonluk yarışında olmak adına orta sahasını Mehmet Topal’la güçlendirmek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılmaya başlayan yıldız oyuncunun menaceri Batur Altıparmak, “Mehmet Topal için önceliğimiz Avrupa’dan gelecek teklifler” derken Başakşehir’in ise önümüzdeki günlerde bu transferde ciddi adımlar atması bekleniyor.