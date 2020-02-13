Mehmet Yaşin ders verecek

Yaşin, Gastronomi Yazarlığı Dersi’nde öğrencilerle gastronomi sektöründeki deneyimlerini, bilgilerini paylaşacak. Gastronomi alanında yazarlığın püf noktalarını anlatacak. Ayrıca Yaşin’in İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde seçmeli olarak verdiği dersine ünlü gastronomi yazarları ve TV programcıları konuk olacak. Bu isimler öğrencilere sektör deneyimlerini aktaracak.