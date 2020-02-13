Mehmet Yaşin ders verecek
İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde Bahar Dönemi’nde gurme, gezgin ve yazar Mehmet Yaşin, ders vermeye başladı.
13 Şubat 2020, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
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Yaşin, Gastronomi Yazarlığı Dersi’nde öğrencilerle gastronomi sektöründeki deneyimlerini, bilgilerini paylaşacak. Gastronomi alanında yazarlığın püf noktalarını anlatacak. Ayrıca Yaşin’in İstanbul Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde seçmeli olarak verdiği dersine ünlü gastronomi yazarları ve TV programcıları konuk olacak. Bu isimler öğrencilere sektör deneyimlerini aktaracak.
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