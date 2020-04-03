Melis Gürsoy eşinin peşine dedektif taktı, aldatıldığını ispatladı

Sabah Gazetesinden Bülent Cankurt'un, "Aldatıldığını İspatladı" başlıklı yazısı şöyle:

6 Ocak'ta, Galatasaray eski yöneticisi Ergun Gürsoy'un büyük oğlu Ali Gürsoy ile merhum iş adamı Raif Dinçkök'ün torunu Melis Gürsoy'un 12 yıllık evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını yazmıştım.

Aldatıldığını belgelerle sundu

O dönem aynı evde yaşayan çiftin evliliklerini kurtarmalarını temenni etmiştim ama öğrendim ki; artık ihtimal yokmuş! Çünkü Melis Gürsoy, aldatıldığı iddiasıyla boşanmak üzere mahkemeye başvurmuş. Üstelik Melis Hanım, mahkemeye aldatıldığının belgelerini de sunmuş!

Fotoğraf ve video kayıtları ortaya çıkardı

Gelelim aldatma belgelerine. Melis Hanım, aldatıldığından şüphelenip eşinin peşine dedektif takmış! Dedektif, kısa süre sonra Ali Bey'in eşini aldattığını, fotoğraf ve video kayıtlarıyla ortaya çıkarmış. Ali Bey'in, eşini kiminle aldattığını öğrenemedim ama yasak aşkın kahramanı kadının, Ali Bey'den 10 yaş büyük ve 9 yaşında da bir kızı olduğu bilgisine ulaştım. Yakında da adını öğrenip sizlerle paylaşırım.

Bu arada Melis Gürsoy'un, kendisini aldatan eşi Ali Gürsoy'un peşine dedektif takması sosyetenin diline düşmüş durumda. Corona virüs önlemleri çerçevesinde evlerine kapanan sosyetik isimlerin birbirleriyle telefon muhabbetlerinin baş konusu bu olay.







