Memnun sigortalı ilk teşekkür mektubunu sigorta şirketine yazdı

Bilinçli bir tüketici olan Nezahat Sönmez, haklarını iyi biliyor ve aramaktan asla geri durmuyor. Bugüne kadar birçok kez ürün şikayetleri için mektup yazan Sönmez, hakkını da söke söke geri aldı. Nezahat Sönmez, 16 yıldır kalite, çevre ve iş güvenliği konularında denetçi olarak çalışıyor. 2 yıldır Anadolu Sigorta ile özel sağlık sigortası yaptıran Sönmez ile özel sağlık sigortasını konuştuk.

Oldukça bilinçli bir sigortalı olan Sönmez, özel sağlık sigortası deyince aklına gelenleri şöyle sıralıyor: "Aslında güvence geliyor. Ben geç tanıştım özel sağlık sigortasıyla. Türk toplumunda kadercilik vardır ya… Başımıza bir şey gelmeden bir ürünü almaya çok yanaşmıyoruz. İnsan para verdiğinde bir şey görmek istiyor. Ben geç tanıştım. Çünkü önyargılıydım. Bazı sigorta şirketleriyle zorluklar yaşadım ama sonunda iki senedir Anadolu Sigorta ile çalışıyorum. Bundan sonra sigorta şirketimi değiştirmeyi düşünmüyorum"

Özel sağlık sigortasının bütün hizmetlerinden faydalandığını belirten Sönmez, "Doktorum benden bir kan testi istemişti. Şirketin VIP yerinde hizmeti var. Müşterinin bulunduğu yerde kan örneği alıyorlar. Biraz da denemek için mail attım. Hemen dönüş yaptılar. Tek bir tahlil olmasına rağmen ertesi güne randevu verdiler ve evime gelip hızlı bir şekilde kan örneğimi aldılar. Sonucu da çarçabuk bildirdiler. Oysa ben bir tahlil için gelmezler diye düşünmüştüm. İşimden dolayı sürekli şikâyet mektubu yazan ben, bu kez teşekkür mektubu yazdım" diyor.









Nezahat Sönmez, her gün çeşitlerini duyduğumuz sigorta sahtekârlığıyla da karşılaşmış. Özel bir hastaneye sigorta kapsamında sadece tahlille muayene edilebilecek hastalık için başvurduğunu belirten Sönmez, başından geçeni şöyle anlattı: "Doktor bana başka bir sorunum olduğunu söyledi. Ben, onu bildiğimi ve kontrol altında olduğumu sadece tahlil yaptırmak için geldiğimi söyledim. O bana neden çocuk yapmadığımı, hatta bu yönde baskı falan yapmaya kalktı. Ben kibarca ‘işinizi yapın’ dedim. Tahlilimi verdim, sonra bütün provizyonlarımın tamam olduğunu söylediler. Görevli bana uzattı ve '2 bin 500 lira' dedi. 'Bir tahlil için 2 bin 500 lira mı alıyorsunuz?' diye sordum. 'Diğer tahlili de ekledik' dediler. Oysa ben o tahlili istemediğimi belirtmiştim. Ticaret odaklı olduğunu düşünüyorum. 'Provizyonu iptal edin' dedim. Sonra şikâyet ettim onları"





Acentem tavsiye etmişti

Nezahat Sönmez, çalıştığı sigorta şirketi olan Anadolu Sigorta'yı acentesinin tavsiyesi ile seçtiğini söyledi. Acentelerin sektör için çok önemli olduğunu vurgulayan Sönmez, "Özel sağlık sigortası yaptırmak istediğimde en yüksek fiyatı şu anki şirketim vermişti. Acentemdeki çalışan şirketi arayıp indirim aldı. Acentenin iletişimi ve güvenirliği çok önemli. Çünkü ben trafik, KASKO, konut gibi tüm sigortamı aynı acenteden yaptırıyorum. Sigorta şirketleri daha çok sigorta memnuniyetine ağırlık vermeli" diye konuştu.



