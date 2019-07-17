Devlet memuru olmak isteyen binlerce adayın katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 14 Temmuz’da tamamlandı. 2019 KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları 20 ve 21 Temmuz’da düzenlenecek. 2019 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 28 Temmuz yapılacak. Adaylar şimdiden sonuçları merak etmeye başladı.

29 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

Sonuçlar, tüm oturumlar tamamlandıktan sonra açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, TC kimlik numarası ve şifEleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamasından öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. ÖSYM, sınav sonuçları için net tarih de verdi. Sonuçlar, 29 Ağustos’ta açıklanacak.