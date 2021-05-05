Memur, emekli, işçi aylığı için kritik tarih!

Soru: 28 Kasım 1987 doğumluyum. SSK girişim 2006 yılında oldu ve 2509 gün primim var. 2013 yılında infaz koruma memuru oldum. 2018 yılında sağlık nedeniyle unvan değişikliği yapıp engelli memur kadrosunda halen çalışıyorum. Emekli Sandığı’ndaki prim günüm ise 2651. Engel oranım yüzde 44. Raporum sürekli ve vergi indiriminden yararlanıyorum. Daha önce 18 yıl ve 4680 gün ile emekli olabileceğimi bildirmiştiniz. Emekli maaşım ortalama ne kadar olabilir? SGK hesaplama robotunda bir rakam çıkıyor. Fakat alt kısımda, ‘en düşük memur maaşı bu kadar olacağı için maaşınız şu miktardır’ diye bir not çıkıyor. En düşük memur maaşı mı bağlanır yoksa maaşımda bir düşüş yaşar mıyım? T. BİLİR

MEMURLARA İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞI

Cevap: İlk defa 1 Ekim 2008’den sonra memur olduğunuzdan 4C sigortalılık statüsündesiniz. Dolayısıyla emekli aylığınız işçilere bağlanan aylık yöntemiyle olacak. Bağlanacak emekli aylığını net olarak hesaplamak mümkün değil. Çünkü emekli aylığınız; çalışma hayatınız boyunca üstünden prim hesaplanan kazanç tutarınız, prim gün sayınız, emekli olacağınız tarihe kadar oluşacak enflasyon verileri ve ülkenin gelişme hızı bilgileri dikkate alınarak hesaplanacak. Aylık hesabı için tüm verilerin bilinmesi gerekiyor. Ancak bugün için SSK emeklilerine en düşük 1.500 lira aylık ödenmekte. Muhtemelen Emekli Sandığı’na tabi memurların aylık hesabına baktınız. İlk defa 1 Ekim 2008’den sonra memur olduğunuz için, Emekli Sandığı’na tabi memurlar için uygulanan alt sınır emekli aylığından faydalanamazsınız. İlk defa 1 Ekim 2008’den sonra memur olduğunuzdan, 4C sigortalısı şeklide emekli olunca muhtemelen görev aylığınız ile tarafınıza bağlanacak emekli aylığı arasında önemli bir fark oluşacaktır.

NE KADAR BORÇLANAYIM?

Soru: 5 Nisan 1971 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 1 Temmuz 1993. Toplam 7890 gün prim ödemem var. Askerliğimi 1991’de yaptım. Ne kadar borçlanırsam yaşımı geri çekerim? Ekrem KURTULUŞ

Cevap: Priminiz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Askerlik sürenizin 190 gününü borçlanmanız halinde, 53 yaşınızı dolduracağınız 5 Nisan 2024 tarihinde emekli olabilirsiniz (25 yıl sigortalılık süresi, 5600 gün prim ve 53 yaş şartlarına tabi olarak).

390 GÜN DAHA PRİM ÖDEYEREK 18 YILI DOLDURMALISINIZ

SORU: 20 Mayıs 1985 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 27 Mayıs 2009’da oldu. Bağkur’a 3009 gün prim ödemem var. Daha sonra sigortalı çalışarak SSK’ya da 1281 gün prim ödemem bulunuyor. Ayrıca askerlikten muafım ve yüzde 49 oranında engelli raporum var. Bu şartlar altında SSK’dan nasıl, Bağkur’dan nasıl engelli emeklisi olurum? AHMET

CEVAP: Engelli hakkıyla emekli olmak için 18 yıl sigortalılık süresi ve 4680 gün prim şartlarına tabisiniz. 390 gün daha prim ödeyip toplam priminizi 4680 güne tamamlamanız şartıyla, 18 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 27 Mayıs 2027’de Bağkur’dan emekli olabilirsiniz. SSK’da da aynı şartlara tabisiniz. Ancak SSK’dan emekli olmak için SSK’ya, Bağkur’dan daha fazla prim ödemeniz lazım. Yani SSK’ya 1729 gün daha prim yatırarak SSK priminizi 3010 güne tamamlamanız gerekiyor.

58 YAŞINIZI BEKLEYECEKSİNİZ

SORU: 1 Ağustos 2000’de Bağkur’lu oldum ve Bağkur’a 6315 gün prim ödedim. 27 Eylül 2017’de SSK’ya geçtim ve SSK’ya da 1264 gün prim ödemem var. 1998’de 18 ay askerlik yaptım. Askerliğimi borçlansam ne zaman emekli olurum? EMİRHAN

CEVAP: Askerlik sürenizin 11 ayını borçlanmanız halinde, emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5975 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabi olursunuz. Doğum tarihinizi bildirmemişsiniz. Priminiz yeterli olduğundan 25 yıllık sigortalılık sürenizi dolduracağınız 1 Eylül 2024’te, 58 yaşınızda dolduruyorsanız emekli olabilirsiniz. Dolduramıyorsanız 58 yaşınızı tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.