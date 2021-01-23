Memur emeklisinin zam farkı tamam

TÜİK) verilerine göre; ikinci 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 8.36 artmıştı. Bu da memur ve memur emeklisinin temmuz zammı olan yüzde 4’ün üzerinde bir rakamdı. Dolayısıyla memurlara ve memur emeklisine ocak itibarıyla yüzde 3 toplu sözleşme zammına ek olarak yüzde 4.36’lık (8.36-4=4.36) fark eklendi. Böylece farkla birlikte zam yüzde 7.36 (3+4.36=7.36) oldu. Bu zam da 1 Temmuz 2021’e kadar geçerli olacak. Memur emeklisi, maaşını doğum tarihine göre 1-5 Ocak arasında çekiyor. Enflasyon ayın 4’ünde belli olduğundan yüzde 4.36’lık farkın maaş tarihine yetişmesi mümkün olmadı.

Ocak 2021 zam farkları hesaplarda

2.3 milyon memur emeklisi zam farklarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların Ocak 2021 zam farklarının hesaplara yattığı bilgisini paylaştı. Selçuk, “Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan, kasım-aralık-ocak döneminde aylık alanlara 1 aylık, aralık-ocak-şubat döneminde aylık alanlara 2 aylık, ocak-şubat-mart döneminde aylık alanlara 3 aylık tutarında ödeme yapılacak. Toplam fark ödemesi tutarı 739 milyon 653 bin lirayı bulacak” dedi. SSK ve Bağkur’lu emekli ise maaşını zamlı olarak ödeme gününde alacak.