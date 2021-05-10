Memur maaşları bugün hesapta

Memurların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için maaşları 10 Mayıs’ta (bugün) hesaplarına yatacak. Memur emeklisi ise maaşını 1-5 Mayıs tarihlerinde almıştı. Emekli ikramiyeleri de 7 Mayıs’ta hesaplara yatmıştı.

Maaşını çekeceklere kolaylık sağlamak için bankalar 10 ve 11 Mayıs’ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs’ta da saat 9.00-12.30 arası açık olacak.

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