Ekonomi Memur maaşları bugün hesapta

Memur maaşları bugün hesapta

Ekonomi

Memur maaşları bugün hesapta

Türkiye’de 3.5 milyon memur var. Memurlara normal zamanda maşaları her ayın 15’inde ödeniyor. Ancak 13 Mayıs’ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, memurlar bu ay aylıklarını 5 gün daha erken alacak.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Memurların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için maaşları 10 Mayıs’ta (bugün) hesaplarına yatacak. Memur emeklisi ise maaşını 1-5 Mayıs tarihlerinde almıştı. Emekli ikramiyeleri de 7 Mayıs’ta hesaplara yatmıştı.

Maaşını çekeceklere kolaylık sağlamak için bankalar 10 ve 11 Mayıs’ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs’ta da saat 9.00-12.30 arası açık olacak.

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