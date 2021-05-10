Memur maaşları bugün hesapta
Türkiye’de 3.5 milyon memur var. Memurlara normal zamanda maşaları her ayın 15’inde ödeniyor. Ancak 13 Mayıs’ta başlayacak Ramazan Bayramı nedeniyle, memurlar bu ay aylıklarını 5 gün daha erken alacak.
10 Mayıs 2021, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Memurların bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için maaşları 10 Mayıs’ta (bugün) hesaplarına yatacak. Memur emeklisi ise maaşını 1-5 Mayıs tarihlerinde almıştı. Emekli ikramiyeleri de 7 Mayıs’ta hesaplara yatmıştı.
Maaşını çekeceklere kolaylık sağlamak için bankalar 10 ve 11 Mayıs’ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs’ta da saat 9.00-12.30 arası açık olacak.
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