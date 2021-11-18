Memur ve emekli maaş zammı için Temmuz-Aralık ayları arasında tespit edilen enflasyon oranları büyük önem taşıyor. Zira memur ve emekliye yüzde 5 zammın yanı sıra enflasyonun yüzde 3’ü geçmesi halinde enflasyon farkı kadar da bir ek zam verilecek. Peki, memur ve emekli maaş zammı ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak?

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Memur ve emekli maaşlarına 2022 yılında yapılacak zam 6. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde belli oldu. İmzalanan anlaşmaya göre, 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere maaşlarda iki yıl süresince toplamda yüzde 28,62 oranında bir artış meydana gelecek.

Toplu sözleşme kararlarına göre, memur ve emekli maaşlarına 2022 yılının Ocak ayında yüzde 5 zammın yanı sıra, 2021 Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 3’ü geçmesi durumunda ortaya çıkan fark kadar zam yansıtılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre, Temmuz ayı enflasyonu, yüzde 1,80, Ağustos ayı enflasyonu, yüzde 1,12, Eylül ayı enflasyonu yüzde 1,25, Ekim ayı enflasyonu ise yüzde 2,39 olarak tespit edildi. Kasım ayının enflasyonunun ise 3 Aralık tarihinde açıklanması bekleniyor.

Paylaşılan 4 aylık enflasyon verilerine bakıldığında ise yüzde 6,72 oranında bir enflasyon oranı mevcut. Yani Kasım ve Aralık aylarında enflasyon olmasa bile memur ve emekli aylıklarına 3,72 oranında bir enflasyon farkı yansıyacak.

Diğer yandan Merkez Bankası’nın 2021 yılı için yüzde 18,4’lük bir enflasyon beklentisine sahip. TCMB’nin tahminine göre, ikinci 6 aylık döneme (temmuz-aralık) ilişkin enflasyonun yüzde 10’a ulaşması bekleniyor. Tahminlerin doğru çıkması halinde ise memur ve emekli maaşlarına yüzde 5 zammın yanı sıra yaklaşık yüzde 7 enflasyon farkının da ekleneceği öngörülüyor. Bu da memur ve emekli için yüzde 12 oranında bir zamma denk geliyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Memur ve emekli maaş zammının Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından açıklanması bekleniyor.