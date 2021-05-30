İlk 4 aylık veriler kümülatif yüzde 5.46 oldu. Bu durum SSK ve Bağkur emeklisi için şimdilik yüzde 5.46 zammın oluştuğunu gösteriyor. Memur ve emeklisi toplu sözleşmeye göre ilk 6 ay için ocakta yüzde 3 zam almıştı. Böylece memur ve emekliler için de yüzde 2.46’lık fark oluşmuş oldu. Tabi mayıs enflasyonu bu anlamda belirleyici olacak.

TAHMİNLER ARTIŞ YÖNÜNDE

Merkez Bankası’nın son beklenti anketinde mayıs enflasyonu yüzde 1.27 olarak öngörülmüştü. Ekonomistlerin ve farklı kurumların tahminleri de yüzde 1.18-1.73 aralığında değişiyor. Beklenti anketine paralel sonuçla 5 aylık enflasyon yüzde 6.80’e çıkacak. Tahminler içinde yüzde 1.73’lük aylık enflasyon durumunda 5 aylık kümülatif enflasyon yani zammı tayin edecek oran yüzde 7.28’e yükselecek.

NE KADAR FARK OLUR?

Beklenti anketine paralel mayıs enflasyonu sonrasında memur ve emeklisi yüzde 3.8 fark alacakken, aylık enflasyonun yüzde 1.73’e ulaşması durumunda fark yüzde 4.28’e çıkacak. Haziranda enflasyon sıfır dahi çıksa bu durumda temmuzda maaşlara yüzde 3’lük toplu sözleşmesine ek yüzde 4.28 fark yansıtılacak. SSK ve Bağkur emeklisi de bu kapsamda ikinci 6 ay için yüzde 6.80-7.28 civarında zam almış olacak.

TEMMUZDA İKRAMİYE DE VAR

Bayram ikramiyesi 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı ikramiyesi 6-7 Mayıs’ta hesaba yatttı. Kurban Bayramı ise 20 Temmuz’da başlıyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında belirlenen tarihte yatması bekleniyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak.