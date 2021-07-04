Memur ve emeklinin zammında son viraj! İşte yeni maaşlar...

Her yıl ocak ve temmuz aylarında açıklanan son 6 aylık enflasyon, memur ve emekli ile sosyal yardım alan milyonlarca vatandaşın zamlı maaşını tayin ediyor. Yasaya göre; memur emeklisinin zammı toplu sözleşmeyle 2 yılda bir tespit edilirken, son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşarsa, bu fark da maaşlara yansıtılıyor.

MAYISTA HIZ KESMİŞTİ

SSK ve Bağkur emeklisine yapılacak zam ise direkt enflasyona endeksli. Bir başka deyişle ocak ve temmuz dönemlerinden geriye dönük 6 ayda oluşan enflasyon rakamı neyse o oranda zam yapılıyor. Toplu sözleşme SSK ve Bağkur emeklisi için uygulanmıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; enflasyon ocakta yüzde 1.68, şubatta yüzde 0.91, martta yüzde 1.08, nisanda yüzde 1.68, mayısta ise 0.89 yükseldi.

YÜZDE 7 ÜZERİ BEKLENTİ

İLK 5 AYDAKİ RAKAM

İlk 5 ayda ortaya çıkan enflasyon verileri SSK ve Bağkur emeklisi için yüzde 6.39’luk zammın oluştuğunu gösteriyor. Bu seviye, memur emeklisinin yüzde 3’lük yılbaşı zammını aştığından yüzde 3.39 fark oluştu. Merkez Bankası’nın beklenti anketine göre haziran enflasyonunun (yarın açıklanacak) yüzde 1.21 olması öngörülüyor. Bu beklenti gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon yüzde 7.68 olacak.

Tüm emeklilere bu oranda zam yansıtılacak. Bu durumda memur emekli maaşlarında en az 232 lira artış olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları ise ortalama 150-250 lira civarında yükselecek. Geçen ocak ayı başında, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 7.36, SSK ve Bağkur emekli maaşlarına ise yüzde 8.36 zam yapılmıştı. Yüzde 7’nin üzerinde bir zamla SSK ve Bağkur emeklisinin yıllık zammı yüzde 16’yı geçmiş olacak.

65 YAŞ AYLIĞINDA DA ARTIŞ!

Devlet, yaşlı, engelli ve muhtaç kişilerin hayatını kolaylaştırmak için sosyal yardımları artırarak sürdürüyor. Bunlardan biri 65 yaş aylığı (2022 aylığı da deniyor). Ocak itibarıyla memur maaş zammıyla birlikte bu aylık 711 liradan 763 liraya çıkmıştı. Mevcut 5 aylık rakam olan yüzde 6.39’luk artışla yeni maaş 812 liraya çıkarken, yüzde 7.68’lik olası zamla bu maaşın da 825 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yaklaşık 800 bin kişi bu yardımlar sayesinde temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamaya çalışıyor.

Bu kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ise her ay 1.657 lira veriliyor. Bakım maaşının da 1.785 lira seviyesine yükseleceği hesaplanıyor. Engelli aylıkları da artıştan etkilenecek. Yüzde 40-69 engeli olan vatandaşlara bağlanan maaşın 567 liradan 650 liraya, yüzde 70 üstü engeli olan vatandaşların maaşının da 851 liradan 975 liraya çıkacağı hesaplanıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE VAR

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı. Böylece SSK ve Bağkur emeklileri de 17 Temmuz itibarıyla hem zamlı maaşlarını hem de zamlı ikramiyelerini almış olacak. Memur emeklisi maaşını 1-5 Temmuz’da çektiği için zam farkının ay içinde ödenmesi bekleniyor. Ancak bayram dolayısıyla bu farkın da öne çekilme ihtimali var.

ERKEN ÖDEME

Kurban Bayramı 20-23 Temmuz’da. Her bayram öncesi emeklilere maaşlar erken yatırılıyor. Temmuzda da bu yönde uygulama olacağı beklentisi hakim. Çünkü bazı emeklilerin maaş ödemesi bayrama denk geliyor. SSK ve Bağkur emeklileri maaşı her ayın 17’sinden itibaren emeklilik kartındaki tahsis numarasının son rakamına göre çekiyor. Ödemeler ayın 28’ine kadar sürüyor. Dolayısıyla ödemesi bu tarihlere denk gelen emeklilere maaşları erken yatırılabilecek.