Memur ve memur emekli maaşlarına önümüzdeki 2 yıl içinde yapılacak zam oranı için görüşmeler devam ediyor. 6 dönem toplu sözleşmelerinde geçtiğimiz haftalarda hükümet teklifini vermişti. Toplu sözleşme mevzuatına göre ise, tarafların 22 Ağustos tarihine kadar anlaşmalı gerekiyor. İşte memur ve emekli memur maaş zammına ilişkin son durum…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zam oranları ile sosyal ve mali haklar için 6. Dönem toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor.

Bu yıl Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen talepleri ortak belirledi ve hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunuldu.

Hükümet ise bu taleplere karşılık olarak 2022 yılı için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları sundu.

Memur ve memur emeklisi zam oranı henüz belli olmadı. Ancak herhangi bir anlaşma sağlanamasa bile sürecin en geç eylül ayında tamamlanması ve zam oranlarının belli olması bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Memur ve emekli memur zammı için ilk olarak memur Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen taleplerini 11 Ağustos tarihinde hükümete sundu.

Hükümet tarafı ise teklifin 12 Ağustos tarihinde açıkladı.

Toplu sözleşme mevzuatına göre, tarafların 22 Ağustos tarihine kadar bir anlaşmaya varması gerekiyor.

Belirtilen tarihte hala anlaşma sağlanamaması durumunda ise memur ve emekli memur zammı için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun konuyu ele almasının ardından ise çalışmaların en geç 31 Ağustos’a kadar çalışmalarını tamamlaması gerekiyor.

Böylelikle memur sendikaları ve hükümet tarafı anlaşsın veya anlaşmasın, memur ve emekli memur zammının eylül ayına kadar netleşmesi bekleniyor.