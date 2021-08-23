Memur ve memur emeklisine 2022-2023 yıllarında yapılacak zam oranları için sendikalar ve hükümet arasında yapılan görüşmeler devam ediyor. Ancak toplu sözleşme mevzuatına göre, taraflar Ağustos ayının üçüncü haftasına kadar bir anlaşma zemininde buluşamazsa, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Bu nedenle, memure yapılacak zam kapsamında Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’in açıklamaları kritik bir önem taşıyor. Sabah saatlerinde itibaren milyonlarca kişi de Memur ve emekli memur zammı bugün belli olacak mı? Memur ve memur emeklisi zam teklifi saat kaçta açıklanacak? araştırması yapmaya başladı…

MEMUR VE EMEKLİ MEMUR ZAMMI BUGÜN BELLİ OLACAK MI?

Memur ve emekli memur zammına ilişkin görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor. Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen’in ortak hazırladığı teklifte, hükümetten taban aylığa 600 TL seyyanen zam, 2022 yılı için yüzde 21, 2023 yılı için yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunuldu.

Hükümet ise bu taleplere karşılık olarak 2022 yılı için altı aylık dönemler halinde yüzde 5+6 ve 2023 için ise yüzde 6+6 ve enflasyon farkları sundu.

Toplu sözleşme mevzuatına göre, toplu sözleşmede bugün anlaşmaya varılabilmesi için belirtilen sürenin sonuna gelindi. Bu kapsamda hükümetin memur zam teklifini değerlendirerek teklifini sendikanın görüşüne bırakması bekleniyor.

Sendikaların hükümetin teklifini kabul etmesi ve anlaşmaya varılması halinde memur ve emekli memur zammı bugün açıklanacak.

Ancak bir anlaşmaya varılamazsa devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girecek. Kurulun yapacağı çalışmaların ise eylül ayı başına kadar tamamlanması bekleniyor.

Böylelikle her iki ihtimalde de memur ve emekli memur zammının eylül ayının ilk haftası açıklanması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TEKLİFİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Memur ve memur emeklisi zam teklifinin eğer bir son dakika gelişmesi yaşanmazsa, bugün saat 14:30 itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanması bekleniyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde zam oranlarıyla birlikte, sözleşmeliler, 3600 ek gösterge, aile yardımı ve 4C’lilere ek ödeme ile ilgili konularda da bir anlaşma olacağı tahmin ediliyor.