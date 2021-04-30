Memurların maaş genelgesi yayımlandı! Bakan imzaladı...

Memurların maaşlarının bayram öncesi 10 Mayıs'ta ödeneceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ödenmelere ilişkin bakanlık harekete geçti ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yazı yayımladı.

Yayımlanan resmi yazıya göre aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların tüm hakedişleri 10 Mayıs 2021 tarihinde ödenecektir. Sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından imzalanan yazıda Genelgenin il dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere ulaştırılması istendi.





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