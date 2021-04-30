Ekonomi Memurların maaş genelgesi yayımlandı! Bakan imzaladı...

Memurların maaş genelgesi yayımlandı! Bakan imzaladı...

Ekonomi

Memurların maaş genelgesi yayımlandı! Bakan imzaladı...

Milyonlarca memur bekliyordu kamu personelin maaşlarının 10 Mayıs'ta ödenmesine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı genelge yayımladı. Memurların yanında sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel maaşları da ödenecek.

30 Nisan 2021, Cuma 23:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Memurların maaşlarının bayram öncesi 10 Mayıs'ta ödeneceğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu. Ödenmelere ilişkin bakanlık harekete geçti ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yazı yayımladı.

Yayımlanan resmi yazıya göre aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olanların tüm hakedişleri 10 Mayıs 2021 tarihinde ödenecektir. Sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından imzalanan yazıda Genelgenin il dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere ulaştırılması istendi.


İlgili Haberler
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
5 yıl erken emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Bilal Emin Turan
Paylaşarak kazanın!
Bilal Emin Turan
Hakan Çelik
Pandemi bu yıl sona erebilir mi?
Hakan Çelik
Özlem Denizmen
Nasıl iş bulurum?
Özlem Denizmen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 30 Nisan 2021 On Numara çekiliş sonuçları