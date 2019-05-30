Menisküs yırtıkları kendi başına iyileşmez!

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Levent Konukoğlu, menisküs ameliyatlarının artroskopik yöntem ile kapalı bir şekilde yapıldığını ve hastanın ertesi gün yürüyerek evine gidebileceğinin altını çizdi.

MENİSKÜS NEDİR?

Dr. Konukoğlu menisküs hakkında açıklamalarda bulunarak, "Menisküs spor yaparken en sık görülen yaralanmalardır. Menisküsler dizimizin içerisinde olan kıkırdak benzeri adeta bir arabanın amortisörü etkisi oluşturan, basıncı emen, kemik arası uyumu sağlayan, bizim spor adaptasyonumuzu sağlayan yapılardır. Spor yaparken yırtık oluşma riski en fazla olan yapılar menisküslerimizdir" dedi.

Dr. Konukoğlu menisküs yırtığı şikayetleri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Menisküs yırtıklarının birçok tipi vardır. Her yırtığın kendi içerisinde tedavi seçeneği bulunur. Spor yaralanmalarındaki yırtıklar; diz kilitlenmesi şeklinde karşımıza çıkar. Dizde ödem, ağrı, hareket kabiliyetinde azalma şikayetleriyle hastalar bize başvururlar. Genç hastalarda daha sık karşımıza çıkar. Ancak yaşlı hastalarda da menisküs yapısının bozulmasıyla birlikte oluşan yırtıklar görülür" ifadelerini kullandı.

MENİSKÜS YIRTIKLARI KENDİ KENDİNE İYİLEŞİR Mİ?

Dr. Konukoğlu Menisküs´ün tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulunarak, "Malesef ki menisküs yırtıkları kendi başına iyileşemiyor. Özellikle büyük yırtıkları; dizde şişmeye, kitlenmeye neden olan yırtıkları ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Ameliyatlar eskisi gibi açık ameliyatlardan ziyade halk arasında lazer ameliyat dediğimiz iki küçük kesiden dizimizin içerisine girip özel aletlerle o yırtıkları temizliyoruz. Ortalama 15-20 dakikamızı alıyor. Hastaların çoğu belden uyuşturularak ameliyat edilmektedir. Hastalar ameliyatın ertesi günü yürüyerek evlerine gidiyor ve ortalama 15 gün sonrası normal hayatlarına dönebiliyor" diye konuştu.

DHA