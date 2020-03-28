İtalyan Çocuk Müzeleri iş birliği ile oluşturulan ve Uluslararası Çocuk Müzeleri Birliği (Hands-on International) tarafından desteklenen “Meraklı Çocuklar İçin corona virüs Rehberi” Türkçe’ye çevrildi. Rehber, Hands-on International Türkiye temsilcisi İnformel Eğitim-çocukistanbul ve İBB Kent Konseyi iş birliği ile Türkiye’deki çocuklarla buluşuyor. Rehberden okuma yazma bilen, bilmeyen tüm meraklı çocuklar yararlanabilecek. Rehberde. “Merak korkuyu yener!”, “Corona virüsü cesaretten çok merak yenecek!” vurgusu yapılıyor.

Sosyal medyada hızla yayılıyor

“Meraklı Çocuklar İçin Corona Virüs Rehberi”nin, 30 farklı dilde çeviri çalışmaları sürüyor. Aynı zamanda başta Avrupa olmak üzere çeşitli ülke ve kentlerde basımı ve sosyal medya paylaşımı da hızla devam ediyor.

Corona virüs tüm dünyada hızla yayılırken, büyükler kadar küçükler de hem kendileri hem de aileleri için kaygı duyuyor, sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Çocukların içinde bulundukları zor süreci anlamalarına yardımcı olmak için hazırlanan rehberde, onların corona virüs ile ilgili merak ettikleri soruların cevapları, virüsün yayılmasının önlenmesi ve kendilerini korumaları için ne yapmaları gerektiği görseller eşliğinde, pedagojik bir yaklaşımla ele alınıyor.

Çift dilde yayınlandı

Bu uluslararası proje, hem doğrudan çocuklar, hem de çocuklarına salgın hakkında doğru bilgileri endişe yaratmadan aktarabilme ihtiyacı duyan anne babalar için merakı tetikleyen, farkındalık yaratan, etkileyici, ilginç ve güçlü bir araç sağlamayı amaçlıyor. Çift dilde yayınlanması da, çocukların dünyanın her tarafındaki yaşıtlarıyla birlikte ortak bir sorunla karşı karşıya oldukları, yalnız olmadıkları, birlikte güçlü oldukları duygusunu pekiştiriyor, aktif olarak dayanışmaya çağırıyor.

Meraklı çocuklar için corona virüs rehberi için tıklayın