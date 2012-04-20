Mercedes-Benz Türk, Busworld 2012’de

Şehirlerarası otobüs pazarının 45 yıldır aralıksız lideri olan Mercedes-Benz Türk, Istan-bul/Hoşdere fabrikasında ürettiği teknoloji ve kalitede öncü ve otobüslerini, “Busworld 2012” fuarında sergiledi. Mercedes-Benz Türk’ün1200 m2lik geniş standında sergilenen araçlar: Yeni 2 + 1 koltuklu ve Eğlence ve Bilgi Sistemi ekranlı Travego 17, Travego 15, 2 + 1 koltuklu Tourismo 16, Tourismo 15, Conecto Solo, Conecto Körüklü, Sprinter Servis, Sprinter Dolmuş ve Vito 8+1 Minibüs’ ten oluşuyor.

1967’de kurulduğu günden bu güne 710 milyon € yatırım yapan Mercedes-Benz Türk, bugün Türkiye’nin üretim yapan en büyük15. şirketi konumunda. Şirket, üretime başla-dığı 1968 yılından 2011 sonuna kadar toplam 62.000 otobüs ve 149.300 kamyon üretimi gerçekleştirdi.





Yeni Mercedes-Benz Sprinter Dolmuş

Mercedes-Benz Türk A.Ş., 2011 yılında 3.018 adet otobüs üretirken, aynı zamanda pa-zar liderliğini sürdürdü. 1028 adetlik yurtiçi otobüs satışı ile şirket, tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı ve % 56,8’ lik pazar payı ile yine en fazla tercih edilen şehirlerarası otobüs markası olmayı başardı. Bunun ötesinde şirket, başta Batı Avrupa olmak üzere yurtdışı pazarlarına 1.919 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

2009 yılında 2. el pazarında faaliyetlerine başlayan Mercedes-Benz Türk, bu alanda hizmet vermek üzere “Mercedes-Benz Taşıt Ticaret ve Servis A.Ş.” adı altında ayrı bir şirket kurmuştu. O günden bu yana otobüste BusStore, hafif ticari araçta Used1 mar-kaları ile 2. El araç faaliyetine bulunan şirket “Mercedes-Benz Taşıt Ticaret ve Servis A.Ş. aradan geçen kısa sürede büyük bir başarılara imza attı. Şirket, 2012 yılının ilk çeyreğinde toplam 75 adet 2. el otobüs, 202 adet 2.el hafif ticari araç satışı gerçekleşti-rerek 2011 yılının aynı dönemine göre otobüs satışlarını % 36, hafif ticari araç satışlarını % 66 arttırmayı başardı.



Kuru

2011 yılı sonunda Türkiye’de piyasaya sunulan yeni Mercedes-Benz Sprinter dolmuş, dinamik hatları, geniş ve karakteristik Mercedes yüzü, sunduğu üstün aktif ve pasif gü-venlik donanımları ve yüksek standartlarda konfor ile sınıfında çıtayı yükseltiyor.

Yeni Mercedes-Benz Sprinter dolmuş, kullanıcılarla yapılan birebir görüşmeler sonu-cunda, ihtiyaca yönelik uzun (6945 mm) ve ekstra uzun (7345 mm) olmak üzere iki farklı tipte sunuluyor. Farklı seçenekleri ile her ihtiyaca uygun çözümler sunan yeni Sprinter dolmuş, kusursuz motoru, günlük ihtiyaçlara cevap verebilecek özel donanımlar ile birleştiriyor. Sürücü hariç 14 kişilik yolcu kapasitesine sahip Sprinter dolmuş, yenilikçi bir anlayış ile tasarlanmış donanımı ve ferah iç tasarımı ile beğeniye sunuluyor. Yeni Sprinter dolmuşlarda;

• Yeni nesil daha ekonomik ve çevreci Euro5 motor

• Yeni nesil Eco-Gear şanzıman

• CDI dizel motorları için manuel 6 ileri vites

• Opsiyonel olarak sunulan 5 ileri otomatik vites seçeneği

• Yüksek ses izolasyonlu yolcu bölümü ve yolcu bölümünde ilave ısıtıcı

• Sürücü ve ön yolcu için otomatik camlar

• Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme sistemi

• Rampa kalkış desteği

• Yolcu bölümünde geniş sürgülü yan camlar

• Çift kanatlı elektrikli kapı

• Su ayrıştırıcılı yakıt filtresi mevcut.



Sprinter dolmuş, en üst seviyeye taşınan ve en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş gü-venlik donanımları ile sürücü ve yolcular için güvenliği tam anlamıyla sağlıyor. Sprinter dolmuşta sunulan güvenlik önlemlerinden bazıları;

• Elektronik Dengeleme Sistemi (ADAPTIVE ESP)

• Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi (ABS)

• Çekiş kontrol sistemi (ASR), fren destek sistemi (BAS) ve elektronik fren güç dağılımı (EBD)

• Standart sürücü hava yastığı

• Sürücü ve ön yolcu için kemer gergi mekanizmalı olmak üzere, tüm koltuklarda emniyet kemeri

• Daha iyi fren performansı için geliştirilmiş hidrolik fren sistemi

• İki dikiz aynasında da bulunan entegre geniş açılı yardımcı aynalar

• İsteğe bağlı olarak viraj aydınlatma özelliğine sahip bi-xenon ön farlar, isteğe bağlı ışık ve yağmur sensörü

Kendi kategorisinde en güvenli araç olarak tanımlanan Sprinter modelde yeni nesil “Elektronik Dengeleme Sistemi” (ESP) olan ADAPTIVE ESP, standart donanım kap-samında sunuluyor olup, değişken yük ağırlığını dikkate alarak aracın ağırlık noktasını hesaplayarak, araç güvenliğini büyük ölçüde arttırıyor.

Mercedes-Benz Sprinter dolmuşun yeni nesil motorları, en güncel dizel teknolojisini içeriyor. Sprinter araçlar ile müşterilere 110kW/150hp güç sunan, temiz ve olağanüstü ekonomik olan 4 silindirli 2143 cm3 hacimli motorlar sunuluyor.

Sprinter Dolmuş araçlar üstün teknik özelliklerinin yanı sıra takas imkanları, 0,79% faiz oranı ve mevsimsel esnek ödeme seçenekleriyle müşterilerine uygun çözümler sunuyor









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