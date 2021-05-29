Ekonomi Mercimek tarlasında bulundu! Etle besleniyor...

Mercimek tarlasında bulundu! Etle besleniyor...

Ekonomi

Mercimek tarlasında bulundu! Etle besleniyor...

Batman Gercüş'teki mercimek hasadı yapılan bir tarlada 20 santimetre uzunluğunda etçil bir çekirge türü bulundu.

29 Mayıs 2021, Cumartesi 13:40 Son Güncelleme:
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Çiftçi Hasan Bıçakçı, tarlasında mercimek hasadı yaparken yaklaşık 20 santimetre uzunluğunda etçil çekirge buldu.


Bıçakçı, 2 yıldır bu büyüklükte çekirgeler gördüğünü belirterek, "Otların arasında bir şeyin yürüdüğünü fark ettim. Başta yengeç sandım, yaklaştığımda dev bir çekirge olduğunu gördüm." dedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan da boyu 20 santimetreye kadar ulaşabilen bu türün, özellikle geceleri avlanan etçil çekirge olduğunu söyledi.

Arpa ve mercimek hasadından sonra çekirgelerin yoğun görüldüğünü belirten Kaplan, "Ekinlerin biçilmesiyle yiyecek bulamayan çekirgeler yerleşim noktalarına geliyor." ifadesini kullandı.

AA

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