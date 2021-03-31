Futbol Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Futbol

Merih Demiral'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli Takım'ın Hollanda maçı öncesi 2, Letonya maçı öncesi de 3 futbolcu koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

31 Mart 2021, Çarşamba 14:18 Son Güncelleme:
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İtalyan spor gazeteleri Tuttspor ile La Gazzetta dello Sport ile Sky Sport televizyonu, A Milli Takımın defans oyuncusu Merih Demiral'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını okuyucularına duyurdu. 

Sakatlığına karşın milli takıma seçilen oyuncunun geçen haftaki Covid-19 test sonucunun pozitif olduğu bildirildi. Tuttosport gazetesi, Merih'in Ekim ayında Ronaldo'da olduğu gibi özel sağlık önlemleri eşliğinde İtalya'ya dönebileceğini yazdı. 

Milli Takım'ın Hollanda maçı öncesi 2, Letonya maçı öncesi de 3 futbolcu koronavirüs testlerinin pozitif çıkması nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.


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