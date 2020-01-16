Merkez Bankası 2020 yılının ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası 2019 yılında 4 kez faiz indirdi. İlk faiz indirimini 425 baz puan olarak belirleyen Merkez Bankası daha sonra 325 baz puan daha indirime gitti. Sonraki iki toplantıda ise toplam 450 baz puan faiz indirmiş oldu. Buna göre yüzde 24 olan faiz oranı 2019 yılının kapanışında yüzde 12 seviyesine geriledi.

Erdoğan: Faiz inmesi gerekli

Beştepe'de 2019 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Faiz inmesi gerekli" dedik. Faiz indi, iniyor ve bugün yine bir açıklama yapılacak" demişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık repo faizinde 75 baz puan indirime gitti. Foreks anketinde beklenti faizin değişmeyeceği yönündeydi. Foreks anketine katılan 21 ekonomistin 12'si gösterge faizde değişiklik beklemezken, 9 ekonomist faiz indirimi kararı alınacağı yönünde görüş bildirmişti.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %12,00'den %11,25'e çekildi.

TCMB geçen yıl Temmuz ayında 425 baz puan ile başladığı faiz indirim sürecini yıl sonuna kadar sürdürerek 4 toplantıda toplam 1.200 baz puan indirime gitmişti. Böylece geçen yılın ilk yarısında %24,00 olan faiz oranı yılı %12,00 olarak tamamlamıştı.

TCMB'nin enflasyon beklentisi bu yıl sonu için %8,2, 2021 yıl sonu için %5,4 seviyesinde bulunuyor. Enflasyon en son yıllık %11,84 olarak açıklandı.









TCMB'nin yılın ikinci toplantısı 19 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır. Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar ve son dönemde küresel ticarete ilişkin beklentilerdeki kısmi iyileşme gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemektedir. Bununla birlikte, korumacılık önlemlerinin, küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin sermaye akımları, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

Enflasyon görünümündeki iyileşme devam etmekte, enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir. Enflasyon başta olmak üzere makroekonomik göstergelerdeki iyileşme ülke risk primindeki düşüşü desteklemekte ve maliyet unsurları üzerindeki baskıların sınırlanmasına katkıda bulunmaktadır. Döviz kuru, iç talep koşulları ve üretici fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimleri ılımlı seyretmektedir.

Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar vermiştir. Gelinen noktada, mevcut para politikası duruşunun hedeflenen dezenflasyon patikasıyla uyumunu koruduğu değerlendirilmektedir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."



