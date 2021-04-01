TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bugün bir araya geldiği yerli yatırımcılara, “önümüzdeki dönemde para politikası yaklaşımı değerlendirilirken, kurumların ve bunların devamlılığının esas alınması gerektiğine inandığı” mesajını verdi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Kavcıoğlu, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin yüksek seviyelerde olduğu, bu durumun sıkı bir para politikası duruşu gerektirdiğini belirtti. Kavcıoğlu’nun TCMB’nin enflasyon hedeflemesi rejimini bütün unsurlarıyla uygulamaya devam edeceğini belirttiği aktarılırken, TCMB Başkanı’nın enflasyonu %5’e indirme hedefine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade ettiğini belirtti.

Kavcıoğlu yatırımcılara, “enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar politika faizini, güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, gerçekleşen ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.

“Enflasyon odaklı para politikamız, küresel dalgalanmalara ve finansal piyasa oynaklıklarına karşı kalkan vazifesi görecek en güçlü silahımız olacak” diyen Kavcıoğlu, “Enflasyonla mücadele kararlığımızla, Türk lirasının gücünü ve itibarını sağlayacağız” ifadesini kullandı.



