Merkez Bankası başkanlığına Murat Uysal atandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya'dan boşalan göreve yardımcısı Murat Uysal atandı.
Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazetede yayımlandı.
Bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı.
Çetinkaya'dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.
Uysal, "Fiyat istikrarını sağlamaya odaklı para politikası araçlarını bağımsız şekilde uygulamaya devam edeceğim." açıklamasında bulundu.
Murat Uysal, "Hedefler doğrultusundaki politikalarla ilgili iletişim kanallarının en üst düzeyde kullanılacağını" belirtti.