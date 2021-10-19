Yurt içi piyasalarına yön veren Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Yatırımcılar TCMB’den gelecek rakamlara kilitlenmişken, ekonomistlerin de faiz kararına ilişkin tahminleri gündem de yer alıyor. Eylül ayında gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından kamuoyu ile paylaşılan karara göre, son 6 aydır sabit kalan para politikası faizlerinde indirime gidilmişti. Toplantının yapılmasına kısa süre kala hem yatırımcılar hem de ekonomiyle ilgilenen vatandaşlar “Merkez Bankası faiz kararı ne olur?” araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, Ekim 2021 TCMB faiz kararına ilişkin ekonomistlerin beklentileri…

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

AA Finans tarafından pek çok analistin katılımıyla gerçekleştirilen beklenti anketine göre, görüş bildiren uzmanların büyük bölümü, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe dair beklentileri ise medyanı 50 baz puan indirim yönünde. Bu hafta açıklanan verilerde ödemeler dengesi Ağustos ayında 530 milyon dolar fazla vererek, sanayi üretimi de yıllık %13,8 artarak beklentileri geride bıraktı.

BIST 100 endeksi, haftayı %0,83 artışla 1.409,56 puandan tamamlarken analistler, teknik açıdan 1.420 ve 1.436 puanın direnç, 1.396 puanın ise destek olarak öne çıktığını ifade etti.

Dolar/TL ise haftayı 3,35 yükselişle tarihi yüksek seviye olan 9,2701'den kapattı. Bu hafta yurt içinde ayrıca, pazartesi konut fiyat endeksi ve perşembe günü açıklanacak Tüketici Güven Endeksi verileri takip edilecek. Bununla birlikte, cuma günü piyasaların kapanmasının ardından uluslararası derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un Türkiye için kredi notu derecelendirme raporunu açıklaması bekleniyor.

EKİM 2021 TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ekim 2021 TCMB PPK toplantısı 21 Ekim Perşembe günü gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

21 Ekim Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak Merkez Bankası PPK toplantısında alınan faiz kararının saat 14.00’te açıklanması bekleniyor.

SON MERKEZ BANKASI TOPLANTISINDA NE OLDU?

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında gerçekleşen Para Politikası Kurulu toplantı sonucunda politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 18'e düşürüldü.

TCMB tarafından yapılan açıklamada, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde aşılamanın hızlanmasının küresel ekonomide toparlanma sürecini desteklediği kaydedildi.