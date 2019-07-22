Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yurt içi piyasalar bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ne olur? İşte detaylar…