Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Yurt içi piyasalar bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını takip edecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ne olur? İşte detaylar…
Yurt içi piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararını açıklayacağı tarihe odaklandı. Yatırımcı internette sıklıkla Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faizi düşürürse dolar ne olur? sorularını aratıyor. İşte uzman görüşleri…
Küresel piyasalar dalgalı seyrini sürdürürken, geçen hafta pozitif ayrışan yurt içi piyasalarda 25 Temmuz Perşembe günü açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı takip edilecek.
Analistler, bu hafta yurt içi piyasaların odağında TCMB’nin faiz kararının bulunduğunu bildirdi. TCMB’nin faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, Murat Uysal başkanlığında ilk Para Politikası Kurulu toplantısını gerçekleştirecek TCMB’nin karar metninde yer alacak iletişimin, gelecek dönem faiz politikasına ilişkin beklentiler ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.