Merkez Bankası faiz kararı altından dövize pek çok ekonomik konuda belirleyici rol oynarken, aynı zamanda piyasaların şekillenmesinde de etkisi bulunuyor. Son PPK toplantısında haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gidilmemişti. Şimdi ise TCMB PPK toplantısı ne zaman olacağı ve Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merakla bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak. PPK toplantısı ise Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak.

SON TOPLANTIDA HANGİ KARARLAR ALINDI?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi ve politika faizi %19 olarak sabit kaldı.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamada haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. Bundan önceki 3 toplantıda da TCMB, beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.