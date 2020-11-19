Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelere rağmen, vaka sayılarındaki artış ve sıkı tedbirlerin yeniden gündeme gelmesiyle piyasalarda yön arayışının devam ettiği görülüyor. Sektör ve hisse bazlı hareketlerin arttığı pay piyasalarında, dün karışık bir seyir izlendi. Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 56 milyon 277 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 milyon 349 bine ulaşırken, ülkeler tedbirleri sıkılaştırmaya devam ediyor.

Aşı haberlerinin piyasaya etkisi

ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 12 milyona yaklaşırken, vaka sayılarındaki hızlı artış bazı eyaletlerin tedbirleri yeniden uygulamaya koyduğu görüldü. New York kentinde de okulların yeniden kapanacağı duyuruldu. Aşı çalışmalarıyla ilgili olumlu haber akışı ise dün de devam etti. Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu duyurdu. Aşı haberlerine karşın tedbirlerin ekonomilerdeki toparlanmayı olumsuz etkileyeceği beklentileri ile dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlendi.

Borsa İstanbul'da, bugünkü TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde alımların banka hisselerinde yoğunlaşması dikkati çekerken, bankacılık endeksi günü yüzde 5,05 değer kazancıyla tamamladı. Dün 7,7180'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,7140 seviyesinde işlem görüyor. Analistler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomide yeni dönem" açıklamaları sonrasında Türk lirası varlıklarına artan ilginin devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise AB Liderler Zirvesi, Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

21-22 Kasım'da sanal olarak düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi'nin, artan Kovid-19 vakaları, alınan tedbirler ve aşı çalışmalarında sona yaklaşılması nedeniyle öneminin arttığına dikkati çeken analistler, konuyla ilgili haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.