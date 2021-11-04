Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu

Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 123,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 28 Ekim haftasında 1 milyar 358 milyon dolar düşerek 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.

04 Kasım 2021, Perşembe 15:06 Son Güncelleme:
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TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 28 Ekim'de Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 342 milyon Dolar düşüşle 84 milyar 105 milyon dolara gerildi. Brüt döviz rezervleri, 22 Ekim'de 85 milyar 447 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde Altın rezervleri, 16 milyon dolar gerileyerek 39 milyar 695 milyon dolardan 39 milyar 679 milyon dolara düştü. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 28 Ekim haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 358 milyon dolara düşerek 125 milyar 142 milyon dolardan 123 milyar 784 milyon dolara geriledi.

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