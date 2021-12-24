Ekonomi Merkez Bankası yeni kur seviyesini duyurdu

Merkez Bankası yeni kur seviyesini duyurdu

Ekonomi

Merkez Bankası yeni kur seviyesini duyurdu

'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından yeni kur seviyeleri açıklandı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 11,6738 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,2275 TL olarak belirtildi. Vade sonunda hesap sahibinin döviz bazında anaparasını her koşulda koruması esas olacak.

24 Aralık 2021, Cuma 11:11 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur seviyelerini açıkladı.

HER GÜN SAAT 11:00'DE AÇIKLANACAK!

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından euro alışta 13,2275 TL, satışta ise 13,2514 TL ve dolar ise alışta 11,6738 TL ve satışta ise 11, 6948 TL olarak açıklandı.



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