Merkez Bankası yeni kur seviyesini duyurdu

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur seviyelerini açıkladı.

HER GÜN SAAT 11:00'DE AÇIKLANACAK!

Hazine, kur farkı hesaplamaları için TCMB'nin her gün saat 11:00’de USD döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu.

Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından euro alışta 13,2275 TL, satışta ise 13,2514 TL ve dolar ise alışta 11,6738 TL ve satışta ise 11, 6948 TL olarak açıklandı.







