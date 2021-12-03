Ekonomi Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan döviz kuruna yeni müdahale

Merkez Bankası'ndan piyasaya bir müdahale daha geldi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada 'Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.' denildi.

03 Aralık 2021, Cuma 13:14 Son Güncelleme:
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TCMB, 2 günün ardından yeniden dövize müdahalede bulundu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.

Merkez Bankası resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

2 GÜNÜN ARDINDAN DÖVİZE İKİNCİ MÜDAHALE

Merkez Bankası'ndan daha önceden yapılan açıklamalarda 'Merkez, elindeki tüm araçları kullanır' vurgusu yapılmıştı. Merkez Bankası tarafından döviz kurlarına ilişkin piyasanın anbean takip edildiği de vurgulanmıştı.

Merkez Bankası'ndan 1 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan açıklamada , "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.

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