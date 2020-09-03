Ekonomi Merkez Bankası'ndan ekonomi açıklaması

Merkez Bankası'ndan ekonomi açıklaması

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan ekonomi açıklaması

Merkez Bakası tarafından ekonomi gündemine ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.

03 Eylül 2020, Perşembe 17:48 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklama şöyle:

TCMB, iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde, 3 Eylül 2020 tarihinde bir videokonferans düzenledi. Videokonferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Sunumda öne çıkan mesajlar şunlardır:

İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, Mayıs ayından bu yana güç kazanmaktadır.

Seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme başlarken, mal ihracatındaki toparlanma, emtia fiyatlarının görece düşük seviyeleri ve reel kur düzeyi önümüzdeki dönemde cari işlemler dengesini destekleyecektir.

Salgına bağlı birim maliyet artışlarına ilave olarak döviz kuru ve kredilerde yaşanan gelişmeler talep yönlü dezenflasyonist etkileri sınırlamakta ve çekirdek enflasyon göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir.

Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağı öngörülmektedir.

Salgının ilerleyişine bağlı olarak iç ve dış talep koşullarının seyrine dair belirsizlikler önemini korumaktadır. Bu çerçevede Ağustos ayı PPK Toplantısı’nda politika faizinin sabit tutulmasıyla birlikte likidite tedbirlerinin sürdürülmesine karar verilmiştir.

Son dönemde salgına özgü alınan finansal tedbirlerin kademeli olarak normalleşmesi ve likidite tedbirleri ile sağlanan sıkılaşmanın makrofinansal istikrara katkı yapması beklenmektedir.

Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir."

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