Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş hamle!

Merkez Bankası'ndan flaş hamle!

Ekonomi

Merkez Bankası'ndan flaş hamle!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda artışa gitti. Buna göre Türk Lirası mevduatlarda 3 aya kadar yüzde 6 olan zorunlu karşılık 8'e çıkarıldı.

24 Şubat 2021, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Merkez Bankası'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"a) En fazla yüzde 20’si tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

İmkan Dilimleri(%)  Katsayı

------------------  -------

   0-20        1,0

  b) En fazla yüzde 15’i tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,

İmkan Dilimleri(%)  Katsayı

------------------  -------

   0-15        1,6"


Tebliğ 19 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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