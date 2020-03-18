Merkez'den acil faiz indirimi
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, koronavirüsün olası etkilerini değerlendirmek üzere 19 Mart’ta yapacağı toplantıyı 17 Mart’a çekti. Merkez bu acil toplantıda faizi 100 baz puan indirerek, yüzde 10.75’ten 9.75’e yani tek haneye düşürdü. Banka, virüsün ekonomiye olası etkilerine karşı da önlemler aldı.
18 Mart 2020, Çarşamba 06:57 Son Güncelleme:
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Murat Uysal başkanlığında son 6 toplantıda 13.25 puanlık faiz indirimi yapmıştı. Bankanın bu ayki faiz toplantısı ise 19 Mart’ta yapılacaktı. Bu toplantıda da 50-75 baz puanlık indirim beklentisi hakimdi. Ancak Merkez Bankası, koronavirüsün de etkilerini sınırlandırmak ve piyasayı canlandırmak üzere 19 Mart’ı beklemeden dün olağanüstü toplandı ve faizde 100 baz puanlık acil indirim yaptı.
Virüs etkisine önlem
Banka son faiz indirimiyle politika faizini yüzde 10.75’ten yüzde 9.75’e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu böylece Murat Uysal başkanlığındaki son yedi toplantısında toplam 14.25 puanlık (1.425 baz puan) faiz indirimine gitmiş oldu. Merkez Bankası, koronavirüsün olası ekonomik etkilerinin sınırlandırılması için bir dizi de önlem paketi açıkladı. Bunların bazıları şöyle:
İlave likidite adımları
- Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.
- 1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek.
- 91 günlük repo ihalelerinde politika faizinin 1.5 puan aşağısında, yani yüzde 8.25 oranla likidite sağlanacak.
- Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek. Söz konusu ihaleler Euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.
5.1 milyar dolarlık kaynak
- Kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilecek. Bu kararla, bankalara yaklaşık 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmiş olacak.
- Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanındı.
- Bankaların yeni likidite imkânlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilecek.
İhracatçıya 90 güne kadar vade uzatımı
- İhracat (reeskont) kredilerinde 90 güne kadar vade uzatım imkanı sağlanacak. Böylece 7.6 milyar dolarlık kredinin ödemesi ertelenecek.
- Hâlihazırda kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart’tan 30 Haziran’a kadar kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi. Böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartıldı.