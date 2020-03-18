Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Murat Uysal başkanlığında son 6 toplantıda 13.25 puanlık faiz indirimi yapmıştı. Bankanın bu ayki faiz toplantısı ise 19 Mart’ta yapılacaktı. Bu toplantıda da 50-75 baz puanlık indirim beklentisi hakimdi. Ancak Merkez Bankası, koronavirüsün de etkilerini sınırlandırmak ve piyasayı canlandırmak üzere 19 Mart’ı beklemeden dün olağanüstü toplandı ve faizde 100 baz puanlık acil indirim yaptı.

Virüs etkisine önlem

Banka son faiz indirimiyle politika faizini yüzde 10.75’ten yüzde 9.75’e çekti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu böylece Murat Uysal başkanlığındaki son yedi toplantısında toplam 14.25 puanlık (1.425 baz puan) faiz indirimine gitmiş oldu. Merkez Bankası, koronavirüsün olası ekonomik etkilerinin sınırlandırılması için bir dizi de önlem paketi açıkladı. Bunların bazıları şöyle:

İlave likidite adımları

Bankalara ihtiyaç duydukları tüm likidite sağlanacak.

1 hafta vadeli repo ihalelerine ilave olarak ihtiyaç duyulan günlerde TCMB tarafından piyasaya 91 gün vadeye kadar repo ihaleleriyle likidite sağlanabilecek.

91 günlük repo ihalelerinde politika faizinin 1.5 puan aşağısında, yani yüzde 8.25 oranla likidite sağlanacak.

Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen dolar karşılığı swap ihalelerine devam edilecek. Söz konusu ihaleler Euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.

5.1 milyar dolarlık kaynak

Kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilecek. Bu kararla, bankalara yaklaşık 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmiş olacak.

Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkânları tanındı.

Bankaların yeni likidite imkânlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilecek.

İhracatçıya 90 güne kadar vade uzatımı