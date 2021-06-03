Açıklamaların ardından dolar 8.62’den 8.57’lere gevşedi. Şahap Kavcıoğlu’nun açıklamalarında şu başlıklar öne çıktı:

YÜZDE 5 HEDEFİ

Ekonominin yeniden dengelenmesini sağlayacak ılımlı bir iç talep ve kredi büyümesi sağlanması için sıkı para politikası duruşu gerekiyor.

Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve 2023’te orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizini, gerçekleşmiş ve beklenen enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz.

Enflasyonda belirgin düşüşün üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başı gibi olacağı düşünülüyor. Bu görünüm, bizim dezenflasyon süreci boyunca politika faizini enflasyonun üzerinde tutma kararlılığımızla birlikte yorumlanmalı.

VERİ ODAKLI KARAR

‘Para ve Kur Politikası’ metnini 2021 yılında uygulayacağımız politikalar ve iletişim stratejisi açısından bir yol haritası olarak görüyoruz. Yılın ilk iki çeyreğinde olduğu gibi bundan sonra söz konusu yol haritasına sıkı sıkıya bağlı kalacağız.

Kararlarımızı veri odaklı bir yaklaşım içinde, enflasyon başta olmak üzere tüm makroekonomik veri akışını göz önünde bulundurarak, şeffaf ve öngörülebilir bir şekilde almaya devam edeceğiz.

Piyasalardaki haklı bir gerekçeye dayanmayan erken gevşeme beklentilerinin tümüyle ortadan kalkması gerekiyor. Merkez Bankası kanunla kendisine verilmiş fiyat istikrarı amacına bağlıdır.