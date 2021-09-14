Ekonomi Mermer ihtisas OSB için ilk adım 1994'te atıldı

Mermer ihtisas OSB için ilk adım 1994'te atıldı

Ekonomi

Mermer ihtisas OSB için ilk adım 1994'te atıldı

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulma fikri, ilk kez 17 Ağustos 1994’te ortaya atılmıştı. O günü dün gibi hatırladığını söyleyen İscehisarlı iş adamı Adnan Demirel, “Bugün İscehisar, mermercilikte bu noktaya geldiyse, bunda o gün atılan adımın payı büyük” dedi.

14 Eylül 2021, Salı 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AĞIRLIK KOYULDU

Demirel, “17 Ağustos 1994’te, Eskişehir’de Ekonomik Bölge Toplantısı’na katıldık. Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna, Maliye Bakanı İsmet Attila başta olmak üzere, DPT Başkanı Kemal Kabataş ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Kemal Kabataş ile birlikte Afyon’dan da isimler vardı. Toplantıda, önemli kararlar alındı. İscehisar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yatırım programına alındı. Ankara’dan gelen bazı yetkililer, illerdeki organize sanayileri bitiremediklerini, bu nedenle ilçelere organize sanayi bölgesi kurulmasına sıcak bakmadıklarını belirtmelerine rağmen, Aktuna ve Attila ile Afyon heyetinin ağırlığını koyması sonucu, İscehisar yatırım programına alındı” diye konuştu.

YÖNETİM GAYRETLİ

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin arazisi 405 hektar olup; Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nı Vali Gökmen Çiçek, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Uğur Kapar, Başkan Yardımcılığı’nı Adnan Demirel, Yönetim Kurulu üyeliklerini de Necmettin Ayyıldız, Cihat Özcan ve Ahmet Şahin yapıyor. OSB Müdürlüğü’nü Muhammet Bacaksız’ın yaptığı bölgede, GES ile ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bölgede Mermer Akademisi de kuruldu.

İlandır.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
AB içinde çıban: Viktor Orban
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Mayıs 2025'te emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Türkiye'nin verisi emin ellerde
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Bursa otomotiv fabrikası stratejik rolde olacak
Hakan Çelik
Bilal Emin Turan
Silikon Vadisi'nden dünyaya teknoloji satıyor
Bilal Emin Turan
Erkut Can
Dünya yıldızları Türkiye’ye koştu
Erkut Can
Özlem Denizmen
Bütçe formülü
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İscehisar mermeri dünyanın gözdesi