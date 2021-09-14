AĞIRLIK KOYULDU

Demirel, “17 Ağustos 1994’te, Eskişehir’de Ekonomik Bölge Toplantısı’na katıldık. Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna, Maliye Bakanı İsmet Attila başta olmak üzere, DPT Başkanı Kemal Kabataş ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Kemal Kabataş ile birlikte Afyon’dan da isimler vardı. Toplantıda, önemli kararlar alındı. İscehisar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yatırım programına alındı. Ankara’dan gelen bazı yetkililer, illerdeki organize sanayileri bitiremediklerini, bu nedenle ilçelere organize sanayi bölgesi kurulmasına sıcak bakmadıklarını belirtmelerine rağmen, Aktuna ve Attila ile Afyon heyetinin ağırlığını koyması sonucu, İscehisar yatırım programına alındı” diye konuştu.

YÖNETİM GAYRETLİ

İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin arazisi 405 hektar olup; Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nı Vali Gökmen Çiçek, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Uğur Kapar, Başkan Yardımcılığı’nı Adnan Demirel, Yönetim Kurulu üyeliklerini de Necmettin Ayyıldız, Cihat Özcan ve Ahmet Şahin yapıyor. OSB Müdürlüğü’nü Muhammet Bacaksız’ın yaptığı bölgede, GES ile ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bölgede Mermer Akademisi de kuruldu.

İlandır.