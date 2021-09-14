Mermer ihtisas OSB için ilk adım 1994'te atıldı
İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin kurulma fikri, ilk kez 17 Ağustos 1994’te ortaya atılmıştı. O günü dün gibi hatırladığını söyleyen İscehisarlı iş adamı Adnan Demirel, “Bugün İscehisar, mermercilikte bu noktaya geldiyse, bunda o gün atılan adımın payı büyük” dedi.
14 Eylül 2021, Salı 10:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
AĞIRLIK KOYULDU
Demirel, “17 Ağustos 1994’te, Eskişehir’de Ekonomik Bölge Toplantısı’na katıldık. Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna, Maliye Bakanı İsmet Attila başta olmak üzere, DPT Başkanı Kemal Kabataş ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Kemal Kabataş ile birlikte Afyon’dan da isimler vardı. Toplantıda, önemli kararlar alındı. İscehisar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması yatırım programına alındı. Ankara’dan gelen bazı yetkililer, illerdeki organize sanayileri bitiremediklerini, bu nedenle ilçelere organize sanayi bölgesi kurulmasına sıcak bakmadıklarını belirtmelerine rağmen, Aktuna ve Attila ile Afyon heyetinin ağırlığını koyması sonucu, İscehisar yatırım programına alındı” diye konuştu.
YÖNETİM GAYRETLİ
İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin arazisi 405 hektar olup; Müteşebbis Heyet Başkanlığı’nı Vali Gökmen Çiçek, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Uğur Kapar, Başkan Yardımcılığı’nı Adnan Demirel, Yönetim Kurulu üyeliklerini de Necmettin Ayyıldız, Cihat Özcan ve Ahmet Şahin yapıyor. OSB Müdürlüğü’nü Muhammet Bacaksız’ın yaptığı bölgede, GES ile ilgili çalışmalar da sürdürülüyor. Bölgede Mermer Akademisi de kuruldu.
İlandır.