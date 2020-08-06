Sarı-lacivertli kulüp, başarılı futbolcunun transferini video eşliğinde açıkladı. Mert Hakan yaptığı açıklamada "Sevgi limit tanımaz. Biz Fenerbahçeyiz" şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 1994 doğumlu futbolcu Mert Hakan Yandaş ile 4 yıllığına anlaşmıştır. Çubuklu formamızı giyecek Mert Hakan’a büyük ailemize hoş geldin diyor; kendisine camiamızın limit tanımaz sevgisi ve desteğiyle formamız altında nice zaferler diliyoruz. Mert Hakan 12 numaralı formayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Mert Hakan FBTV'ye telefonla bağlanarak şu açıklamaları yaptı;

Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle büyük bir kulüpte böyle karşılanmak, böyle istekli karşılanmak beni çok mutlu etti. Anlatılmaz duygular yaşıyorum. Fenerbahçe camiasına geldiğim için inanılmaz mutluyum. Benim için çok büyük bir onur. Lefter'in, Can Bartu'nun, Selçuk Yula'nın, Rıdvan Dilmen'in gönüllerde taht kurduğu takımın formasını taşımak çok çok büyük onur. Bana bu şansı veren herkese çok teşekkür ederim. Burada bulunmak inanılmaz bir duygu. Emre ağabey idolüm, Türk futbol tarihinin en büyük futbolcusu. Onunla aynı mevkide oynamak benim için büyük bir şans. Ondan öğreneceğim inanılmaz şeyler var. Bizler de onlar gibi sevilen ve camiaya layık oyuncular oluruz inşallah. Erol hocamız ile birlikte güzel başarılara imza atacağımıza inancım tam. Omuz omuza başarılara yürüyeceğiz. Bu süreç biraz sancılı oldu. Ben hiçbir yerde konuşmadım. Hayatım boyunca verdiğim sözlerden dönmedim. Bu süreçte konuşulanların arkasında duran tek kulüp Fenerbahçe oldu. Başkanımıza ve Emre ağabeye çok çok teşekkür ederim. Benimle bu süreçte her gün görüştü. Onun benim hakkımdaki düşünceleri Fenerbahçe'yi tercih etmemde büyük rol oynadı. Ben bana verilen sözlerin arkasında duran dürüst ve ahlaklı bir kulübe geldim.