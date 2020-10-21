Bebeklik Merve isminin anlamı nedir? Merve isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Merve isminin anlamı nedir? Merve isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Bebeklik

Merve isminin anlamı nedir? Merve isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Merve ismi anlamının güzelliği ve rahatça söylenebilmesi açısından ülkemizde tercih edilen kız isimleri arasında yer alıyor. Merve ismi ülkemizde kız çocuklarına verilen en yaygın isimlerden birisidir. Merve isminin anlamı bu kadar yaygın kullanılmasına rağmen çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Merve isminin anlamı nedir? Merve isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

21 Ekim 2020, Çarşamba 17:41 Son Güncelleme:
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Merve ismi ülkemizde en çok kullanılan kız isimleri arasında yer alıyor. istanbul'da Merve ismi 51.983 kişi tarafından kullanılıyor. Merve isminin anlamı hal böyle olunca çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Ülkemizde oldukça popüler hale gelen Merve isminin anlamını araştırdık. Merve isminin anlamı ve Merve isminin yanına yakışan isimlere aşağıda vermiş olduğumuz bilgilerden ulaşabilirsiniz.

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Merve isminin anlamı nedir?

Merve ismi 5 farklı anlama gelmektedir. 

1- Işık, aydınlatma

2- Çöl, kır, ova

3- Mekke’De Karşılıklı İki Tepeden Birinin Adıdır.

4- TDK Çakıl taşı.

5- TDK Mekke’de hacıların yedi kez gidip geldikleri kutsal dağın adı.

6- Mekke’de bir dağın adı olup hacılar, Merve ile Safa arasında Sa’y ederler yani 7 defa gidip gelirler. Kur’an-ı Kerim’de bakara suresi 15 7ayet’te geçmektedir.

Merve isminin yanına yakışan isimler nelerdir?

Naz, Ela, Hüma, Ayşe isimleri Merve isminin yanına en çok yakışan isimler arasında yer alıyor. 


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