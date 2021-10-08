France Football'a konuşan Lionel Messi, "PSG'ye gelmekle hata yapmadım" dedi. İstediği gibi bir başlangıç yapamayan Messi, önce antrenman eksikliği, sonra gol ve asist yapamaması, sonra sakatlık sorunu, ardından da oyundan erken çıkarılması ve takımla uyum eksikliği iddiaları nedeniyle sıkıntılı günler yaşamıştı.

Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Manchester City maçında takımının ikinci golünü atan Messi, kendini bulmaya başladı.

Röportajın tamamı yarın yayımlanacak.