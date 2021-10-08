Messi, Fransız basınına ilk kez konuştu: PSG'yi hata olarak görüyor mu?
Lionel Messi, Fransa'ya transfer olduktan sonra pek de hayal edilen gibi bir başlangıç yapamamıştı. İlk golünü Şampiyonlar Ligi'nde atarak siftah yapan Messi, ilk röportajını France Football'a verdi. Röprtajın tamamı 9 Ekim Cumartesi günü okurlarla buluşacak. Gazete şimdilik Messi'nin tek cümlesini öne çıkardı.
08 Ekim 2021, Cuma 10:11 Son Güncelleme:
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France Football'a konuşan Lionel Messi, "PSG'ye gelmekle hata yapmadım" dedi. İstediği gibi bir başlangıç yapamayan Messi, önce antrenman eksikliği, sonra gol ve asist yapamaması, sonra sakatlık sorunu, ardından da oyundan erken çıkarılması ve takımla uyum eksikliği iddiaları nedeniyle sıkıntılı günler yaşamıştı.
Ancak Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Manchester City maçında takımının ikinci golünü atan Messi, kendini bulmaya başladı.
Röportajın tamamı yarın yayımlanacak.
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