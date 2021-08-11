PSG'de ve tüm dünyada Leo Messi heyecanı yaşanıyor. 21 yıllık Barcelona kariyerini mecburen olsa da sonlandıran Arjantinli, PSG'ye imzayı attı. Basın-tanıtım toplantısı ve soru cevap etkinliği Fransa saatiyle 11, Türkiye saati ile 12'de başladı.

PSG taraftarı stadyumun dışında mahşer kalabalığı oluşturdu.

Messi'nin ilk sözleri

Çok mutluyum. Barcelona'dan nasıl ayrıldığımı hepiniz biliyorsunuz, bunca yıldan sonra çok zor bir andı. Ama buraya geldiğim an çok mutlu hissettim ve antrenmanlara başlamak istiyorum. İlk dakikadan beri Paris'te geçirdiğim zamandan gerçekten keyif aldım, şimdi tek isteğim antrenmanlara başlamak ve takım arkadaşlarımla çalışmak. İlk günden beri beni karşıladıkları yol için kulübe ve başkana teşekkür etmek istiyorum. Müzakerelerinde gerçekten hızlılardı ve aslında oldukça kolay oldu. Kolay bir durum değildi ama üstesinden geldiler.

"Hala kazanmak için oynuyorum"

Burada olmaktan mutlu olduğumu ve oynamak için sabırsızlandığımı tekrarlamak istiyorum. Kariyerimin ilk anında yaptığım gibi hala kazanmak istiyorum. Ve bu kulübün, oyuncularıyla, tüm çalışanlarıyla, buna gerçekten hazır olduğunu düşünüyorum. Tüm kupalar için savaşabilecek bir kulüp. Şampiyonluklar kazanmaya devam etmek istiyorum ve bu yüzden geldim. Burada geçirdiğim zamandan keyif alacağımdan eminim, beni burada ağırladığı için PSG'ye tekrar teşekkür etmek istiyorum.

"Çalışmaya ihtiyacım var"

Soru: Tam anlamıyla ne zaman hazır olacaksın?

Bimliyorum, tatildeydim ve her şey çok yeni. Dün teknik ekiple konuştum, belki bir sezon öncesi dönemi için bireysel olarak özel çalışmaya ihtiyacım var. Bir an önce antrenman yapıp çalışacağım ve hazırlanacağım. Bunu gerçekten çok istiyorum ama sorunuza tam olarak cevap veremem. İşlerin yolunda olduğunu hissettiğimde, oynamaya hazır ve istekli olacağım

"Barcelona'da yaşadıklarımı unutamam ama burada olmaktan mutluyum"

Soru: Önceki hafta yaşananlardan sonra nasıl hissediyorsun?

Geçen hafta olan her şey tuhaftı, zordu, hızlıydı. Elbette duygusaldı. Barcelona'da yaşadıklarımı ve geride bıraktıklarımı unutamam ama bu yeni hayat için gerçekten çok mutlu ve sabırsızım. Bütün hafta iniş çıkışlar yaşadım ama bunu her gün yavaş yavaş aşıyorum.

"En iyilerle beraber oynayacağım"

Soru: Neymar ve Mbappe ile oynamak hakkında ne düşünüyorsun?

Onlarla ve tüm takımla günlerimi paylaşabilmek çılgınca geliyor. Bu yaz olan bazı harika transferler yaptılar ve şimdi gerçekten antrenman yapmak ve rekabet etmek istiyorum. Çünkü en iyi oyuncularla oynayacağım. Bundan zevk alabilmek inanılmaz bir deneyim olacaktır.

"Taraftarlara çok teşekkür ederim"

Taraftarları sokaklarda görmek inanılmazdı, bu yüzden onlara teşekkür etmek istiyorum. Onları şimdi şehirde ve stadyumda görmek istiyorum, inanılmaz bir yıl olacak.

Fransa Ligi'ni seçiş süreci

Di Maria, Paredes zaten vatandaşım. Aslında soyunma odasındaki tüm takım arkadaşlarını tanıyorum. Hepimiz temas halindeydik. Özellikle Neymar çok şey yaptı ve tercihimde gerçekten önemliydi. Bu ligi takip ediyordum ve PSG'deki arkadaşlarım sayesinde takımın maçlarını da izliyordum. PSG Ligue 1'i büyütmek için çok çalıştı. Lig daha rekabetçi ve tüm takımlar güçleniyor çünkü tüm takımlar PSG'yi yenmek ve Ligue 1'i kazanmak istiyor. Benim için yeni bir deneyim, yeni statlar, yeni rakipler olacak.

"Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı oynamak muhteşem olacak"

Tabii ki nereye gideceğimi bilmeden Barcelona'dan ayrılmak çok ilginçti. Barcelona benim evimdi, çocukluğumdan beri oradayım. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmayı hedefleyen güçlü bir takıma katılacağımı biliyorlardı. Önemli hedeflere sahip olmak istiyorum. Benimkinin ve PSG'nin hedeflerinin aynı olduğunu biliyorum ve daha büyük olmak istiyoruz. Barca ve PSG Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya gelebilir mi, bilmiyorum. Barcelona'ya ve taraftarlarla stadyuma geri dönmek güzel olurdu. Orada evde oynamak çok garip olurdu ama olabilir ve göreceğiz.

"Hala çocuk gibi hissediyorum"

Soru: Çocukluğundan bu yana ne değişti?

Tabii ki Newell's Old Boys ve Barcelona'da olduğumdan bu yana çok fazla şey değişti, çok fazla iyi ve kötü deneyim var. Bugün söyleyebileceğim şey, çocukluğumdaki aynı iradeye, aynı coşkuya sahibim. Hala o çocuk gibi hissediyorum, bu hedeflere ulaşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım.