Messi pazartesi günü Paris Saint-Germain ile sözleşe imzalayacak
Lionel Andres Messi Cuccitini bugün itibarıyla 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdı. Basın toplantısında gözyaşları içerisinde kulübe veda eden Messi, PSG'ye çok yakın.
08 Ağustos 2021, Pazar 14:55 Son Güncelleme:
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L'Equipe'in haberine göre, Lionel Messi ve PSG arasında anlaşma sağlandı. Messi, pazartesi günü Paris'e geçip sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.
PSG'nin bu transferin ardından Kylian Mbappe'yi satacağı düşünülüyor. Maaş yükleri hayli fazla olan Neymar, Mbappe, Icardi, Di Maria ve yeni transferler Hakimi, Wijnaldum ve Ramos nedeniyle Messi'yi alabilmek için bu yükü hafifletmeleri gerekiyor.