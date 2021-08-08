Futbol Messi pazartesi günü Paris Saint-Germain ile sözleşe imzalayacak

Messi pazartesi günü Paris Saint-Germain ile sözleşe imzalayacak

Futbol

Messi pazartesi günü Paris Saint-Germain ile sözleşe imzalayacak

Lionel Andres Messi Cuccitini bugün itibarıyla 21 yıllık Barcelona kariyerini sonlandırdı. Basın toplantısında gözyaşları içerisinde kulübe veda eden Messi, PSG'ye çok yakın.

08 Ağustos 2021, Pazar 14:55 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

L'Equipe'in haberine göre, Lionel Messi ve PSG arasında anlaşma sağlandı. Messi, pazartesi günü Paris'e geçip sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

PSG'nin bu transferin ardından Kylian Mbappe'yi satacağı düşünülüyor. Maaş yükleri hayli fazla olan Neymar, Mbappe, Icardi, Di Maria ve yeni transferler Hakimi, Wijnaldum ve Ramos nedeniyle Messi'yi alabilmek için bu yükü hafifletmeleri gerekiyor.

İlgili Haberler
Messi basın toplantısında gözyaşlarını tutamadıMessi-Mbappe-Neymar üçlüsü hayal! Beraber oynamaları mümkün değil


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dalglish'ten Fatih Terim yorumu: 2008'de en iyi 10 hocadan biriydi ama artık...