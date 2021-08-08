Messi pazartesi günü Paris Saint-Germain ile sözleşe imzalayacak

L'Equipe'in haberine göre, Lionel Messi ve PSG arasında anlaşma sağlandı. Messi, pazartesi günü Paris'e geçip sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

PSG'nin bu transferin ardından Kylian Mbappe'yi satacağı düşünülüyor. Maaş yükleri hayli fazla olan Neymar, Mbappe, Icardi, Di Maria ve yeni transferler Hakimi, Wijnaldum ve Ramos nedeniyle Messi'yi alabilmek için bu yükü hafifletmeleri gerekiyor.



