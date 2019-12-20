Messi, tüm çabalarına rağmen 'neticeyi' değiştiremedi

Çarşamba günü oynanan El Classico'ya Lionel Messi ve Toni Kroos arasında yaşanan bir ikili mücadele damga vurdu. Maç genelinde oldukça etkisiz olan Messi, bir pozisyonda etkili olmaya çalışırken Kroos'un müdahalesine maruz kaldı.

Topu kaptırmayayım derken şortu kaptıran Messi, buna rağmen pozisyona devam etmeye çalıştı. Tüm çabalarına rağmen 'neticeyi' değiştiremeyen Messi, maçın 0-0 bitmesine engel olamadı.

El Classico'dan hiç beklenmedik şekilde heyecansız geçen maçın en heyecanlı anı belki de bu oldu.



