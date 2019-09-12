"Her şeyi yaptıklarından emin değilim"

Yaz boyunca adı Barcelona ve Real Madrid'le anılan Brezilyalı yıldız Neymar, PSG'nin istediği yüksek bonservis nedeniyle takımda kalmıştı.

Barcelona'ya dönmek istediği bilinen Neymar'ın transferi için PSG ve Barcelona arasındaki pazarlıklar uzun süre devam etmiş, fakat sonuç alınamamıştı. Messi, bu transferin detaylarıyla ilgili olarak Barcelona'ya ufak bir sitemde bulundu. Barcelona yönetiminin bu transferdeki tutumuyla alakalı "Kulüp, Neymar'ın transferiyle ilgili elinden gelen her şeyi yapıp yapmadı mı, açıkçası bundan emin değilim. Fakat PSG ile pazarlık etmenin kolay olmadığını biliyorum" dedi.

Röportajın devamında Neymar'ın muhteşem bir oyuncu olduğunu söyleyen Messi, buna rağmen kadrolarının harika olduğunu ve Neymar olmadan da her şeyi kazanabileceklerini belirtti.

"Uzun zaman oldu"

Messi'nin dikkat çeken bir diğer cümlesiyse Şampiyonlar Ligi hakkında. Kupayı en son 2014-2015 sezonunda kazanan Barcelona, son 4 sezondur final dahi göremedi. Messi, bu konuyla ilgili "Barcelona benim evim. Buradan ayrılmak istemiyorum fakat kazanmak istiyorum. En çok da Şampiyonlar Ligi'nde yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum çünkü uzun zaman oldu" dedi.

Messi'nin Barcelona'yla olan mevcut sözleşmesi 2022 yılında bitiyor.