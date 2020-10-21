Mesut Özil: Arsenal'in Premier Lig kadrosuna yazılmadığım için hayal kırıklığı yaşıyorum
Arsenal'in kadro dışı bırakarak federasyona bildirmediği Mesut Özil ilk kez konuştu. Adı federasyona bildirilmediği için Premier Lig'de forma giyemeyecek olan Mesut, şunları söyledi:
21 Ekim 2020, Çarşamba 15:05 Son Güncelleme:
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Arsenal taraftarlarına bu mesajı yazmak, benim için çok zor. Takımın Premier League kadrosuna kaydedilmediğim için hayal kırıklığını yaşıyorum. 2018 yılında imzaladığım yeni sözleşmeyle, gönül verdiğim bu kulübe bağlılığımı gösterdim ama bunun karşılıksız kalması beni çok üzüyor.
Her hafta belki bu kez kadroda şans bulurum diye pozitif kaldım. Bu yüzden hep sessiz kaldım. Arteta geldikten sonra performansım üst seviyeye çıktı ve oynamaya başladım. Ama ardından bir kez daha Arsenal'de oynamama izin verilmedi.
Daha ne diyebilirim ki? Londra'yı hala evim olarak görüyorum. Burada çok iyi arkadaşlıklarım var, taraftarlarla ilişkim hala kuvvetli. Ne olursa olsun savaşmaya devam edeceğim ve Arsenal'daki 8. sezonumun bu şekilde bitmesine izin vermeyeceğim. Elimden gelenin en iyisini yapıp, çalışmaya devam edeceğim.
https://www.instagram.com/p/CGmn1TSLMUF/
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