Futbol Mesut Özil bugün imzayı atıyor

Mesut Özil bugün imzayı atıyor

Futbol

Mesut Özil bugün imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig'in Arsenal takımından renklerine bağladığı dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in imza töreni bugün gerçekleştirilecek.

27 Ocak 2021, Çarşamba 10:40 Son Güncelleme:
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Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15:00'te başlayacak. İstanbul'a gelişi esnasında hakkında birçok paylaşım yapılan yıldız oyuncunun imza törenine de basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

Mesut'un imza törenine, 64 farklı kuruluş, 132 basın mensubunun yanı sıra AP, Reuters, BBC ve Bild'in de aralarında bulunduğu 10 yabancı kurum akreditasyon başvurusunda bulundu. 

Mesut Özil, törende Fenerbahçe ile 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak.


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