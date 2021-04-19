Mesut Özil: Çocuklar Avrupa Süper Ligi hayaliyle değil, Şampiyonlar Ligi hayaliyle büyüyor
Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Mesut Özil, Avrupa Süper Ligi'ne karşı çıktı. Özil, yaptığı açıklamada çocukların hayallerinin Şampiyonlar Ligi ile ilgili olduğunu söyledi.
19 Nisan 2021, Pazartesi 14:20 Son Güncelleme:
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Mesut Özil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:
"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..."
https://twitter.com/MesutOzil1088/status/1384100211815976960
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