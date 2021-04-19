Mesut Özil'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

"Çocuklar, herhangi bir Süper Ligi değil, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hayaliyle büyüyor. Büyük oyunların keyfi, her hafta değil, yalnızca yılda bir veya iki kez olmalıdır. Dünyadaki tüm futbol taraftarları için anlaşılması gerçekten zor bir karar..."



