Mesut Özil Instagram hesabından Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutladı. Eski hocasına "Emre Abi" diye gitap eden Mesut, "İyi ki doğdun Emre Abi" yazılı mesajını sarı-lacivert kalple süsledi.

Belözoğlu bugün 41. yaş gününü kutluyor.



