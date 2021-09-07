Futbol Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Futbol

Mesut Özil, Emre Belözoğlu'nun doğum gününü böyle kutladı

Emre Belözoğlu, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferinde Acun Ilıcalı ile beraber önemli rol oynamıştı. Mesut, Emre'yi unutmadı ve doğum gününde ona mesaj gönderdi.

07 Eylül 2021, Salı 15:11 Son Güncelleme:
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Mesut Özil Instagram hesabından Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutladı. Eski hocasına "Emre Abi" diye gitap eden Mesut, "İyi ki doğdun Emre Abi" yazılı mesajını sarı-lacivert kalple süsledi.

Belözoğlu bugün 41. yaş gününü kutluyor.

https://www.instagram.com/p/CTg8dmOKLAC/


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